Durante il Gran Premio di Catalogna, Johann Zarco è stato trasportato in ospedale dopo un incidente che ha coinvolto la sua moto e quella di un altro pilota. L'impatto ha causato una frattura alla fibula per Zarco e danni ai legamenti dell'arto. La causa dello scontro sembra essere stata un contatto tra le due moto, con la Ducati coinvolta nell'incidente. Al momento, non sono ancora stati forniti dettagli sui movimenti precisi che hanno portato alla collisione.

? Punti chiave Come ha causato il contatto tra la moto di Bagnaia e Zarco?. Quali danni hanno subito i legamenti dopo l'impatto con la Ducati?. Perché i detriti della moto di Marquez hanno colpito il pilota?. Quando potrà Zarco tornare in pista dopo l'intervento alla caviglia?.? In Breve Collisione causata da detriti della moto di Marquez dopo l'urto con Acosta.. Coinvolti nell'incidente anche Bagnaia e Marini durante la ripartenza a Barcellona.. Zarco presenta una piccola frattura al perone e sollecitazione ai legamenti.. Il responsabile del team LCR è Lucio Cecchinello.. Johann Zarco ha riportato una frattura alla parte inferiore della fibula dopo il violento impatto avvenuto nella prima curva del Gran Premio di Catalogna a Barcellona, domenica 17 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GP Catalogna: Zarco in ospedale con una frattura alla fibula

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Gp Catalogna, Di Giannantonio vince una gara piena di incidenti: Marquez tampona Acosta e vola in aria, portato in ospedale. Poi schianto e accertamenti per Zarco

Leggi anche: Gp Catalogna, Alex Marquez tampona Acosta e vola in aria: portato in ospedale. Nuovo schianto dopo la ripartenza: accertamenti anche per Zarco

MOTOGP I In Catalogna Alex Marquez portato in ospedale dopo l'incidente con Acosta, non ha perso conoscenza. Altro stop alla gara dopo la ripartenza per un contatto che ha coinvolto Zarco #ANSA x.com

I piloti della MotoGP propongono modifiche alla sicurezza della curva 1 di Barcellona dopo l'incidente di Johann Zarco. reddit

Lo spaventoso incidente di Marquez e Zarco al MotoGP in Catalogna. Il videoI piloti di MotoGP Álex Márquez e Johann Zarco sono stati ricoverati in ospedale in seguito a due distinti incidenti verificatisi domenica durante il Gran Premio di Catalogna. Le condizioni dei due pi ... tg.la7.it

La dinamica del pauroso incidente di Zarco a Barcellona con la gamba incastrata nella moto di BagnaiaIl video dell'incidente di Johann Zarco alla ripartenza del GP della Catalogna mostra la dinamica della paurosa carambola con Bagnaia e Marini: il francese ... fanpage.it