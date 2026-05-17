Durante il Gran Premio di Catalogna, la corsa è stata caratterizzata da numerosi incidenti e cambi di posizione. Tra cadute e bandiere sventolanti, il pilota ha sfruttato le occasioni per salire in testa e conquistare la vittoria. Dopo una serie di momenti complicati, tra cui una caduta, ha mantenuto la concentrazione e ha concluso il circuito davanti agli altri. Nel frattempo, un altro concorrente è stato trasportato in elicottero in ospedale dopo un incidente che lo ha coinvolto durante la gara.

? Domande chiave Come ha fatto Di Giannantonio a vincere dopo la caduta?. Perché Alex Marquez è stato trasportato in elicottero in ospedale?. Cosa ha causato l'uscita di pista di Jorge Martin?. Quali sono le conseguenze del dolore al polso di Di Giannantonio?.? In Breve Podio completato da Joan Mir, Fermin Aldeguer, Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi.. Alex Marquez trasportato in ospedale dopo il tamponamento causato dal guasto di Acosta.. Jorge Martin abbandona la gara per un contatto con Raul Fernandez.. Bezzecchi guida il mondiale con 140 punti prima del prossimo appuntamento al Mugello.. Fabio Di Giannantonio trionfa nel Gran Premio della Catalogna a Barcellona, conquistando la sua seconda vittoria nella classe regina dopo una gara di 24 giri segnata da drammatici incidenti e bandiere rosse al circuito del Montmelò. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GP Catalogna, Di Giannantonio trionfa nel caos tra cadute e bandiere

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Chaos in Catalonia | Di Giannantonio Wins Twice Red-Flagged Catalan GP | MotoGP Highlights

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