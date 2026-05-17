Gp Catalogna bruttissima caduta per Marquez | moto distrutta e bandiera rossa
Durante il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, Alex Marquez ha subito una caduta violenta durante la gara. Il pilota del team Gresini si è scontrato con la KTM di Pedro Acosta e, dopo essere uscito di pista, è stato sbalzato dalla moto. La moto di Marquez si è ribaltata più volte, risultando completamente distrutta. La bandiera rossa è stata esposta per permettere gli interventi di sicurezza e rimuovere i mezzi dalla pista.
Brutta caduta per Alex Marquez al Gran Premio di Catalogna di MotoGp. Il pilota del team Gresini viene a contatto da dietro con la Ktm di Pedro Acosta, esce di pista e viene sbalzato dalla moto, che si ribalta più volte distruggendosi. Un pezzo del veicolo colpisce Fabio Di Giannantonio, che a sua volta finisce a terra. Tutti i piloti, comunica la MotoGp, sono coscienti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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