Gp Catalogna bruttissima caduta per Marquez | moto distrutta e bandiera rossa

Da feedpress.me 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, Alex Marquez ha subito una caduta violenta durante la gara. Il pilota del team Gresini si è scontrato con la KTM di Pedro Acosta e, dopo essere uscito di pista, è stato sbalzato dalla moto. La moto di Marquez si è ribaltata più volte, risultando completamente distrutta. La bandiera rossa è stata esposta per permettere gli interventi di sicurezza e rimuovere i mezzi dalla pista.

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Brutta caduta per Alex Marquez al Gran Premio di Catalogna di MotoGp. Il pilota del team Gresini viene a contatto da dietro con la Ktm di Pedro Acosta, esce di pista e viene sbalzato dalla moto, che si ribalta più volte distruggendosi. Un pezzo del veicolo colpisce Fabio Di Giannantonio, che a sua volta finisce a terra. Tutti i piloti, comunica la MotoGp, sono coscienti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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