Gp Catalogna Bezzecchi quarto | Incidente di Alex spaventoso un pezzo della moto mi ha colpito
Durante la gara in Catalogna, il pilota ha commentato un incidente avvenuto con un collega, definendolo spaventoso e riferendo di essere stato colpito da un pezzo di moto. La frase “Motorsport is dangerous” viene spesso ripetuta, sottolineando i rischi associati alle corse, e questa volta è stata ricordata dal pilota stesso attraverso le sue parole. L’evento ha portato attenzione sulla sicurezza e sui pericoli che caratterizzano le competizioni motoristiche.
“Motorsport is dangerous”. Non è solo un disclaimer legale stampato sui pass stampa; è il confine sottile su cui danzano i piloti ad ogni staccata. Domenica questo confine si è palesato in tutta la sua ferocia, ricordandoci che il coraggio dei piloti non è assenza di paura, ma la capacità di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
MARTÍN CASI LIDER Y MÁRQUEZ KO en LEMANS 2026 | DURALAVITA
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