Gp Catalogna Bezzecchi quarto | Incidente di Alex spaventoso un pezzo della moto mi ha colpito

Durante la gara in Catalogna, il pilota ha commentato un incidente avvenuto con un collega, definendolo spaventoso e riferendo di essere stato colpito da un pezzo di moto. La frase “Motorsport is dangerous” viene spesso ripetuta, sottolineando i rischi associati alle corse, e questa volta è stata ricordata dal pilota stesso attraverso le sue parole. L’evento ha portato attenzione sulla sicurezza e sui pericoli che caratterizzano le competizioni motoristiche.

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