Gp Catalogna Bezzecchi quarto | Incidente di Alex spaventoso un pezzo della moto mi ha colpito

Da riminitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la gara in Catalogna, il pilota ha commentato un incidente avvenuto con un collega, definendolo spaventoso e riferendo di essere stato colpito da un pezzo di moto. La frase “Motorsport is dangerous” viene spesso ripetuta, sottolineando i rischi associati alle corse, e questa volta è stata ricordata dal pilota stesso attraverso le sue parole. L’evento ha portato attenzione sulla sicurezza e sui pericoli che caratterizzano le competizioni motoristiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Motorsport is dangerous”. Non è solo un disclaimer legale stampato sui pass stampa; è il confine sottile su cui danzano i piloti ad ogni staccata. Domenica questo confine si è palesato in tutta la sua ferocia, ricordandoci che il coraggio dei piloti non è assenza di paura, ma la capacità di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MARTÍN CASI LIDER Y MÁRQUEZ KO en LEMANS 2026 | DURALAVITA

Video MARTÍN CASI LIDER Y MÁRQUEZ KO en LEMANS 2026 | DURALAVITA

Sullo stesso argomento

Terribile incidente nel GP della Catalogna: paura per Alex Marquez e Pedro AcostaMomenti di enorme tensione durante il GP della Catalogna di MotoGP sul circuito di Barcellona.

Alex Marquez batte Acosta nella Sprint del GP di Catalogna. Bezzecchi anonimo, Martin cadeAlex Marquez fatica più del previsto ma alla fine si aggiudica quasi in volata la Sprint del Gran Premio di Catalogna 2026, sesta tappa stagionale...

incidente di alex gp catalogna bezzecchi quartoTerribile incidente nel GP Catalogna di MotoGP: Alex Marquez tampona Acosta e si schianta sulle barrierePaura durante il GP della Catalogna della MotoGP: Pedro Acosta si ferma improvvisamente in rettilineo per un problema tecnico, Alex Marquez non riesce ... fanpage.it

incidente di alex gp catalogna bezzecchi quartoVideo incidente Alex Marquez al Gp Catalogna 2026 | MotoGp: centra Acosta, moto distrutta e soccorsi in pistaVideo incidente Alex Marquez Gp Catalogna 2026, MotoGp: cos'è successo, come sta. Acosta centrato sul rettilineo, Ducati distrutta e stop gara ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web