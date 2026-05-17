Gol Ndour | la Fiorentina passa a sorpresa allo Stadium ma che errore di Di Gregorio! Cosa è successo

Nella partita di oggi, la Fiorentina ha ottenuto una vittoria inaspettata allo Stadium grazie a un gol di Ndour, ex centrocampista del Benfica. La rete è arrivata dopo un errore evidente del portiere avversario, che ha sbagliato un'uscita facile. Il match si è acceso con questa occasione, lasciando i tifosi sorpresi. La squadra ospite ha approfittato del momento, portandosi in vantaggio e mantenendo il risultato fino alla fine.

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