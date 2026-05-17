Gol Ndour | la Fiorentina passa a sorpresa allo Stadium ma che errore di Di Gregorio! Cosa è successo
Nella partita di oggi, la Fiorentina ha ottenuto una vittoria inaspettata allo Stadium grazie a un gol di Ndour, ex centrocampista del Benfica. La rete è arrivata dopo un errore evidente del portiere avversario, che ha sbagliato un'uscita facile. Il match si è acceso con questa occasione, lasciando i tifosi sorpresi. La squadra ospite ha approfittato del momento, portandosi in vantaggio e mantenendo il risultato fino alla fine.
di Luca Fioretti Gol Ndour, la rete dell’ex centrocampista del Benfica sblocca il match approfittando di una clamorosa incertezza di Di Gregorio. Colpo di scena allo Stadium. Al minuto 34 del primo tempo, la Fiorentina si porta in vantaggio grazie a Cher Ndour. Il giovane centrocampista ha sfruttato un’azione verticale, calciando dall’interno dell’area di rigore avversaria. La conclusione scoccata dal mediano azzurro non è apparsa potente o irresistibile, ma è risultata comunque micidiale per la retroguardia. Il pallone ha gonfiato la rete, gelando il pubblico di casa che si attendeva un inizio differente. La rete del classe 2004 rompe gli equilibri e costringe i padroni di casa a rivedere i piani tattici della sfida domenicale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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