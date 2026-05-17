Global Sumud Flotilla | è iniziato il presidio permanente ma non mancano le provocazioni Arriva anche la polizia

A Ancona è stato avviato un presidio permanente dedicato alla Global Sumud Flotilla, situato in via XXIX settembre sotto la statua di Traiano. Mentre l’evento prosegue, si sono verificati alcuni episodi di provocazione, e poco dopo l’inizio è intervenuta la polizia. La presenza delle forze dell’ordine si è fatta notare subito, con l’obiettivo di gestire la situazione e mantenere l’ordine durante l’attività di protesta. La manifestazione continua con alcune tensioni ancora presenti.

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