Global Sumud Flotilla | è iniziato il presidio permanente ma non mancano le provocazioni Arriva anche la polizia

Da anconatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ancona è stato avviato un presidio permanente dedicato alla Global Sumud Flotilla, situato in via XXIX settembre sotto la statua di Traiano. Mentre l’evento prosegue, si sono verificati alcuni episodi di provocazione, e poco dopo l’inizio è intervenuta la polizia. La presenza delle forze dell’ordine si è fatta notare subito, con l’obiettivo di gestire la situazione e mantenere l’ordine durante l’attività di protesta. La manifestazione continua con alcune tensioni ancora presenti.

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ANCONA – Il presidio permanente pro Global Sumud Flotilla organizzato dalla Global Sumud Italia in via XXIX settembre, per la precisione sotto la statua di Traiano, ha visto l’arrivo della polizia dopo neanche un’ora dal suo inizio.Gli agenti identificano parte dei presentiLa protesta iniziata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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