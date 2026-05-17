Nella nona tappa del Giro d’Italia, Vingegaard si conferma fondamentale nella corsa, ricevendo un 9 nelle pagelle. La sua prestazione si distingue come la più convincente, mentre Gall, considerato il principale avversario, ottiene un 8,5. La giornata si rivela deludente per Pellizzari, che fatica a trovare ritmo, mentre Ciccone tenta in ogni modo di conquistare la vittoria. Eulalio si distingue tra i partecipanti, anche se senza successo.

Distese di sale, fenicotteri rosa, vele spiegate. Chissà perché il ciclismo si ostina a cercare le montagne. Il sole. Sacchi di sabbia, le impronte dell’alluvione. Quel 17 maggio. La prima volta di Solarolo, il paese di Pipàza Minardi e di Cassani e di Fontanelli. I cowboy a cavallo. Batman con le ali rosa. Le torri di Bologna da lontano, e sono molto più di due. Il gruppo a Marzabotto pensando a quanto è bella la pace. A Vergato pensando a Calzolari. L’unica impronta di Alvar Aalto in Italia. Qui c’era la Linea Gotica. E comincia la salita. Ecco perché il ciclismo si ostina a cercare le montagne. Gli basta quel poco che fa per dominare. Lo ha detto esplicitamente in partenza, a Cervia: a lui non interessa vincere il Giro come fece Pogacar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro, pagelle 9ª tappa: Vingegaard essenziale, merita 9. Gall è il suo unico rivale: 8,5

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