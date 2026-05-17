Giro d' Italia | dominio Vingegaard danese vince a Corno alle Scale

Il danese Jonas Vingegaard si è aggiudicato la nona tappa del Giro d’Italia, corsa tra Cervia e Corno alle Scale, lunga 184 chilometri. Vingegaard, portacolori del Team Visma Lease a Bike, ha già vinto una tappa in questa edizione, quella al Blockhaus, e questa volta ha preso il comando sul traguardo superando l’austriaco Felix Gall. La gara si è conclusa con un chiaro dominio del corridore danese, che ha tagliato il traguardo con un vantaggio evidente sugli inseguitori.

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