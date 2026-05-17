Giro d' Italia | dominio Vingegaard danese vince a Corno alle Scale

Da lapresse.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il danese Jonas Vingegaard si è aggiudicato la nona tappa del Giro d’Italia, corsa tra Cervia e Corno alle Scale, lunga 184 chilometri. Vingegaard, portacolori del Team Visma Lease a Bike, ha già vinto una tappa in questa edizione, quella al Blockhaus, e questa volta ha preso il comando sul traguardo superando l’austriaco Felix Gall. La gara si è conclusa con un chiaro dominio del corridore danese, che ha tagliato il traguardo con un vantaggio evidente sugli inseguitori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bis di Jonas Vingegaard, dopo il successo al Blockhaus. Il danese del Team Visma Lease a Bike ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia, la Cervia-Corno alle Scale di 184 km, precedendo sul traguardo l’austriaco Felix Gall. Terzo posto per l’italiano David Piganzoli, gregario di Vingegaard. Ancora una volta in sofferenza Giulio Pellizzari, arrivato al traguardo staccato di 1’27”. La maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Eulalio che conserva anche la maglia Bianca Conad, riservata al miglior giovane under 26 del Giro d’Italia. Lunedì si riposa, martedì la 10ma frazione con la crono da Viareggio a Massa. Questo articolo Giro d'Italia:... 🔗 Leggi su Lapresse.it

giro d italia dominio vingegaard danese vince a corno alle scale
© Lapresse.it - Giro d'Italia: dominio Vingegaard, danese vince a Corno alle Scale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Giro d'Italia 2026 Move Jonas Vingegaard Has Hinted At For Years

Video The Giro d'Italia 2026 Move Jonas Vingegaard Has Hinted At For Years

Sullo stesso argomento

Leggi anche: LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard vince a Corno alle Scale, Pellizzari in crisi, sorpresa Piganzoli

Leggi anche: Giro d’Italia 2026: Vingegaard vince da padrone la tappa al Corno alle Scale. Eulalio resiste in maglia rosa

giro d italia dominioGiro d’Italia, dominio Vingegaard: il danese vince la nona tappaAncora Vingegaard. Il danese del Team Visma Lease a Bike ha vinto la nona tappa del Giro d'Italia, la Cervia-Corno alle Scale. Vingo ha preceduto sul ... lapresse.it

giro d italia dominioGiro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Milan recupera su Magnier, Vingegaard miglior scalatoreLa settima tappa del Giro d'Italia 2026 ha regalato grandissimi emozioni, con il dominio schiacciante del danese Jonas Vingegaard, che ha attaccato sulla ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web