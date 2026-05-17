Giro d’Italia 2026 | un cinico Vingegaard beffa un generoso Ciccone
Nella nona tappa del Giro d’Italia 2026, lunga 184 chilometri e tutta in Emilia-Romagna, il vincitore è stato il danese Jonas Vingegaard, della squadra Visma Lease a Bike. La corsa si è conclusa con Vingegaard che ha preceduto in volata un altro corridore, il quale aveva mostrato generosità durante la gara. La tappa è partita da Cervia e si è conclusa a una località non specificata. La gara ha visto anche la partecipazione di un ciclista che ha tentato di attaccare nel finale.
Il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha vinto la nona tappa del 109° Giro d’Italia che ha portato i corridori, attraverso 184 chilometri tutti in terra d’Emilia-Romagna, da Cervia ai 1.471 metri del Corno alle Scale in provincia di Bologna. Il re pescatore ha così bissato il successo di venerdì scorso sulla Maiella con il tempo di 4h20’21” alla media di 42.404 kmh, precedendo nuovamente l’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale), questa volta di 12”, con il suo gregario, il lombardo Davide Piganzoli, che ha guadagnato una meritatissima terza moneta a 34”. Immutata nei protagonisti, ma non nei distacchi, la classifica generale con il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) che ha conservato la maglia rosa con un vantaggio di 2’24” sul due volte vincitore del Tour de France e di 2’59” sul sorprendente Gall. 🔗 Leggi su Tpi.it
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