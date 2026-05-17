Giro d’Italia 2026 | un cinico Vingegaard beffa un generoso Ciccone

Nella nona tappa del Giro d’Italia 2026, lunga 184 chilometri e tutta in Emilia-Romagna, il vincitore è stato il danese Jonas Vingegaard, della squadra Visma Lease a Bike. La corsa si è conclusa con Vingegaard che ha preceduto in volata un altro corridore, il quale aveva mostrato generosità durante la gara. La tappa è partita da Cervia e si è conclusa a una località non specificata. La gara ha visto anche la partecipazione di un ciclista che ha tentato di attaccare nel finale.

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