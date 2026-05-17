Giro d' Italia 2026 Conad dona 150mila euro a ospedale pediatrico Salesi di Fermo

Durante il Giro d’Italia 2026, è stata annunciata una donazione di 150mila euro da parte di Conad a un ospedale pediatrico situato nella regione. La somma, destinata alla struttura sanitaria, si inserisce in un quadro più ampio di iniziative che coinvolgono anche attività educative e di intrattenimento lungo il percorso della corsa. La manifestazione, oltre a coinvolgere atleti e pubblico, si impegna a sostenere progetti legati alla cura e al benessere dei bambini.

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