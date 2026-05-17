Giro d' Italia 2026 Conad dona 150mila euro a ospedale pediatrico Salesi di Fermo
Durante il Giro d’Italia 2026, è stata annunciata una donazione di 150mila euro da parte di Conad a un ospedale pediatrico situato nella regione. La somma, destinata alla struttura sanitaria, si inserisce in un quadro più ampio di iniziative che coinvolgono anche attività educative e di intrattenimento lungo il percorso della corsa. La manifestazione, oltre a coinvolgere atleti e pubblico, si impegna a sostenere progetti legati alla cura e al benessere dei bambini.
Non solo sport e competizione, al Giro d’Italia c’è anche formazione, intrattenimento e cura del territorio. A latere del Giro d’Italia, Conad, name sponsor della maglia bianca dedicata al miglior giovane della corsa, ha organizzato tutta una serie di attività per il territorio, raccolte in cinque tappe specifiche: Cosenza, Fermo, Cesena, Imperia e Milano. In particolare, il consorzio, anche attraverso la Fondazione ETS, investe oltre 20 milioni di euro l’anno in attività sociali. Di questi, Conad Adriatico ne investe circa 3: “Abbiamo aiutato gli ospedali pediatrici contribuendo alla raccolta di beneficenza da parte dei consumatori e in particolare nelle Marche abbiamo dato un contributo all’Ospedale Pediatrico Salesi, che negli ultimi 5 anni ha ricevuto circa €150. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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