Oggi si celebra la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, un’occasione che quest’anno assume particolare rilievo a causa dell’avanzamento dell’intelligenza artificiale. La ricorrenza, istituita dalla Chiesa cattolica quasi sessant’anni fa, invita a riflettere sul ruolo di media e informazione nel contesto attuale. L’evento si svolge in un momento in cui le tecnologie digitali e le piattaforme online sono sempre più presenti nella vita quotidiana e nelle modalità di comunicazione.

Oggi si celebra la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, istituita dalla Chiesa cattolica quasi sessant’anni fa per riflettere sul rapporto tra informazione, media e società. Oggi, nell’epoca dell’intelligenza artificiale, questa giornata assume un significato più attuale che mai. Nel messaggio diffuso per questa occasione, Papa Leone XIV invita a “custodire voci e volti umani” in un tempo dominato da algoritmi, automazione e contenuti artificiali. E il senso delle sue parole, a mio avviso, è molto chiaro: stiamo andando verso una comunicazione più veloce e perfetta, ma sempre meno umana. Negli ultimi mesi ho la sensazione che qualcosa sia cambiato nel nostro modo di guardare la realtà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali: nell’era dell’Ai, un’occasione dal significato più attuale che mai

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La Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali 2026

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