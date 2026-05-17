Giornata di contrasto all’omotransfobia | vari Comuni del barese oggi in rete Iniziative anche a Monopoli

Da noinotizie.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi diversi Comuni del barese hanno deciso di mettere in rete iniziative dedicate alla giornata di contrasto all’omotransfobia. Tra questi ci sono Casamassima, Mola di Bari, Polignano a Mare, Rutigliano e Valenzano, che hanno condiviso contenuti e attività attraverso i propri canali online. La scelta di coinvolgere più amministrazioni comunali mostra un impegno diffuso sul tema, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere una maggiore consapevolezza tra i cittadini. Nel pomeriggio, alcune località hanno organizzato eventi pubblici per approfondire la tematica.

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Casamassima, Mola di Bari, Polignano a Mare, Rutigliano e Valenzano si sono messi in rete per la ricorrenza odierna. Varie altre amministrazioni locali del territorio danno luogo ad iniziative nella giornata di contrasto all’omotransfobia e alle offese per l’orientamento sessuale. Anche Monopoli (immagine di home page) prende iniziative oggi.         L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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