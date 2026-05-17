Giornata contro omolesbobitransfobia | Trieste abbastanza sicura ma manca personale sanitario-psicologico formato VIDEO
In occasione della Giornata Internazionale contro l'omolesbobitransfobia, si è svolto un sit-in in piazza Unità a Trieste, con la partecipazione di diverse associazioni LGBTQIA+ del Friuli Venezia Giulia. Durante l’evento, è stato riferito che la città risulta abbastanza sicura, ma manca personale sanitario e psicologico adeguatamente formato per affrontare le esigenze delle persone LGBTQIA+. La manifestazione ha visto la presenza di rappresentanti di varie associazioni e si è concentrata sulla necessità di migliorare l’assistenza e la tutela delle minoranze sessuali.
In occasione della Giornata Internazionale contro l'omolesbobitransfobia, questo pomeriggio si è tenuto un sit-in presso piazza Unità al quale hanno partecipato diverse associazioni LGBTQIA+ del Friuli Venezia Giulia (Fvg Pride, Arcigay Arcobaleno Odv Trieste Goriza, Agedo, Alfi-Lune, Euphoria. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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