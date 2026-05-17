Nella casa del Grande Fratello Vip, a pochi giorni dalla finalissima, si sono verificati nuovi momenti di tensione. Durante un confronto acceso, due concorrenti, già amici, si sono scontrati portando a una discussione animata. La discussione ha coinvolto anche un’altra concorrente, Lucia Ilardo, e ha rischiato di degenerare in una rissa. Le tensioni tra i partecipanti sono aumentate, creando un clima di grande agitazione tra i presenti.

Manca poco alla finalissima del Grande Fratello Vip e gli animi sono sempre più accesi. L’ultimo scontro avvenuto in casa coinvolge due (ormai) ex amici, ossia Raul e Renato, al centro di una lite che coinvolge anche Lucia Ilardo. La lite fra Raul e Renato al Grande Fratello Vip. A scatenare la lite fra Raul Dumitras e Renato Biancardi è stata infatti una battuta fatta a Lucia Ilardo. Ormai da settimane nella casa del Grande Fratello Vip sembra essersi creato uno strano triangolo amoroso. Dopo essersi avvicinata a Renato e aver ricevuto risposte contrastanti, l’ex concorrente di Temptation Island ha deciso di spostare le sue attenzioni verso Raul. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, Raul e Renato si scontrano: la lite e la rissa sfiorata (per Lucia)

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