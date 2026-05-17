GF VIP Alessandra Mussolini critica Adriana Volpe | Sembra ci dia i voti

A pochi giorni dal gran finale del GF VIP, Alessandra Mussolini, una delle protagoniste di questa edizione, ha espresso dubbi riguardo al comportamento di Adriana Volpe. La Mussolini ha commentato pubblicamente, affermando che sembra che Volpe possa influenzare i voti o le decisioni del pubblico. La critica si aggiunge alle tensioni emerse durante il reality, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici alla base delle affermazioni. La scena si prepara a chiudersi con alcune questioni ancora aperte.

A pochi giorni dal gran finale del GF VIP, Alessandra Mussolini, tra le mattatrici di questa edizione, mette in dubbio la veridicità di Adriana Volpe. Colloquiando a bassa voce con Raul Dumitras e Lucia Ilardo, Alessandra tuona: “ Non la vedo autentica. E’ peggio di Francesca. In finale ho fatto il tifo per Francesca, almeno sorridevamo. Lei sembra ci dia i voti. Stare con lei altri due giorni è una tragedia. E’ troppo presa da se stessa”. Al centro della critica l’eccessiva precisione, il rincorrere Francesca nei chiarimenti, la spiegazione obbligatoria, l’inseguimento del buono. Queste sono le argomentazioni tirate in ballo anche da Raul Dumitras nel supportare la tesi di Alessandra. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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ALESSANDRA MUSSOLINI PRENDE IN GIRO ADRIANA VOLPE

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