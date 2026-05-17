Gestione finanziaria tasse e debiti la candidata sindaca Barone | Urge un risanamento serio del bilancio
La candidata sindaca di “Semplice Salerno” ha dichiarato che è necessario intervenire con urgenza per risanare il bilancio comunale, che si trova in una condizione difficile a causa di un elevato livello di debiti. Ha sottolineato come la città non possa continuare a promuovere iniziative di facciata mentre i cittadini affrontano tasse crescenti per coprire le passività finanziarie. La sua osservazione si concentra sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla priorità di affrontare in modo serio la questione economica del comune.
“Salerno non può continuare a vivere di propaganda mentre i cittadini pagano tasse sempre più alte per coprire un debito gigantesco”: lo ha detto la candidata sindaca di “Semplice Salerno” Elisabetta Barone, in merito allo stato delle finanze comunali. “Nel 2022 il Comune di Salerno ha aderito al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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