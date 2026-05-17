Genoa-Milan Vitinha sfiora il gol | De Rossi cerca la vendetta sportiva

Durante la partita tra Genoa e Milan, Vitinha ha avuto un’occasione per segnare il gol. Nel frattempo, l’allenatore di una delle squadre ha mostrato segni di nervosismo, probabilmente a causa di alcune decisioni arbitrali. La sfida si concentra anche sul centrocampo, dove si sfidano i giocatori Malinovskyi e Fofana. La partita si svolge in un clima di tensione, con le due squadre che cercano di imporsi sul campo.

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? Domande chiave Come può De Rossi trasformare la rabbia per lo scavetto in vittoria?. Chi riuscirà a dominare il centrocampo tra Malinovskyi e Fofana?. Quale tattica userà Allegri per neutralizzare le incursioni di Vitinha?. Come reagirà la difesa rossonera alla velocità di Colombo?.? In Breve Vitinha sfiora il gol al settimo minuto dopo cross pericoloso di Malinovskyi.. Gabbia intercetta il lancio verticale di Vasquez al sesto minuto di gioco.. De Rossi cerca riscatto dopo lo scavetto di Pavlovic nella sfida precedente.. 30mila tifosi seguono il match tra Genoa e Milan in un caldo intenso.. Al primo minuto di gioco tra Genoa e Milan, Vitinha mette in moto l’attacco rossoblù con un traversone che costringe Maignan a un’uscita decisa per intercettare il pallone. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genoa-Milan, Vitinha sfiora il gol: De Rossi cerca la vendetta sportiva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milan Genoa 1 1, Pavlovic distrugge il dischetto prima del rigore di Stanciu Sullo stesso argomento Genoa-Roma 2-1: Messias e Vitinha regalano a De Rossi il primo successo sui giallorossiGenova 8 marzo 2026 - Daniele De Rossi ce la fa e per la prima volta in carriera sconfigge la Roma. Genoa-Milan, l’ultimo treno per la Champions: De Rossi cerca lo sgambetto al Diavolo per lanciare la sua RomaLa data dell'incontro non è ancora ufficiale, ma tra domenica e lunedì prossimo, il Milan sarà impegnato a 'Marassi' contro il Genoa nel match valido... Genoa-Milan 1-2, gol e highlights: la decidono Nkunku e AthekameGara soffertissima per i rossoneri che dopo un primo tempo giocato sottotono riescono ad avere la meglio sul Genoa 2-1. La squadra di De Rossi domina la prima frazione ma non concretizza. Nella ripres ... sport.sky.it Un Genoa da battaglia spaventa il Milan, ma i rossoneri passano al Ferraris: finisce 1-2Il Genoa cede di misura al Milan, tenendolo sulla corda fino al 10' di recupero. Il Grifone parte con grande intensità e nei primi minuti crea più di un pericolo alla difesa rossonera. Il Milan fatica ... telenord.it