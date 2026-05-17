Genoa-Milan | Top e Flop rossoneri le pagelle Serie A News
La partita tra Genoa e Milan, disputata nella 37ª giornata della Serie A 2025-2026, si è conclusa recentemente. La cronaca evidenzia i principali protagonisti in campo, con analisi dei giocatori che si sono distinti e di quelli che hanno avuto difficoltà durante l'incontro. La rubrica delle pagelle fornisce una valutazione dettagliata delle performance dei calciatori rossoneri, evidenziando i migliori e i meno efficaci in questa sfida. La partita si inserisce nel contesto di una stagione che sta per concludersi.
È finita Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri. È finita da pochi minuti Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Ferraris' di Genova. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i rossoblu di Daniele De Rossi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
TOP e FLOP della 29^ giornata di SERIE A
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Match Thread: Genoa vs AC Milan | Serie A | 17 May 10:00 UTC reddit
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