Genoa-Milan fumogeni in campo e partita interrotta | cos’è successo

Durante la partita di Serie A tra Genoa e Milan, si sono verificati momenti di tensione all'inizio del secondo tempo, con fumogeni lanciati in campo. L'intervento delle forze di sicurezza ha portato all'interruzione temporanea dell'incontro. La partita è stata sospesa per alcuni minuti prima di riprendere, mentre le autorità cercavano di gestire la situazione e ripristinare l'ordine nello stadio.

(Adnkronos) – Caos all'inizio del secondo tempo di Genoa-Milan, partita di Serie A di oggi, domenica 17 maggio. Nei primi minuti della ripresa, dopo il gol del vantaggio rossonero di Nkunku su rigore (51'), la partita è stata interrotta per problemi di visibilità, legati al lancio di fumogeni dei tifosi del Genoa dalla gradinata. Per. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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GENOA-PISA, GRADINATA NORD SERIE A

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