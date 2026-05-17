Al termine della partita tra Genoa e Milan, valida per la 37ª giornata di Serie A 2025-2026, l’allenatore del Genoa ha commentato l’episodio del rigore non assegnato. Ha dichiarato che non vede senso nel discutere di quell’episodio, evitando di approfondire ulteriormente la questione. La partita si è conclusa con un risultato che ha suscitato varie reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, ma l’allenatore ha preferito mantenere un atteggiamento disteso e diretto.

Al termine di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, ha parlato - in conferenza stampa - l'allenatore rossoblu Daniele De Rossi. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se il rigore è stato un episodio decisivo: "Anche in altre circostanze abbiamo usufruito di errori di altre squadre. E' il calcio. Contro squadre così forti bisogna essere perfetti. Li abbiamo visti gli undici del Milan e credo che abbiamo fatto gran parte della gara gestendo e dominando la gara, poi la differenza la fanno gli errori. Oggi lo ha fatto un giocatore giovane, io chiedo ai miei ragazzi di giocare palla a terra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Genoa-Milan, De Rossi non si nasconde: “Non ha senso parlare del rigore”

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