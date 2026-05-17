Genoa-Milan Athekame | Non è stata una partita facile ma abbiamo vinto

Da pianetamilan.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Zachary Athekame ha commentato al termine di Genoa-Milan, partita valida per la 37ª giornata, dicendo che non è stata una gara semplice, ma alla fine la squadra è riuscita a portare a casa la vittoria. Il giocatore rossonero ha parlato durante l’intervista trasmessa su ‘DAZN’ poco dopo il fischio finale, condividendo alcune considerazioni sulla partita. La sfida si è conclusa con il risultato favorevole per il Milan, che ha ottenuto i tre punti in palio.

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Zachary Athekame, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ al 90' di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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