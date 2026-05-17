Genoa-Milan Athekame | Non è stata una partita facile ma abbiamo vinto
Zachary Athekame ha commentato al termine di Genoa-Milan, partita valida per la 37ª giornata, dicendo che non è stata una gara semplice, ma alla fine la squadra è riuscita a portare a casa la vittoria. Il giocatore rossonero ha parlato durante l’intervista trasmessa su ‘DAZN’ poco dopo il fischio finale, condividendo alcune considerazioni sulla partita. La sfida si è conclusa con il risultato favorevole per il Milan, che ha ottenuto i tre punti in palio.
Zachary Athekame, giocatore rossonero, ha parlato a ‘DAZN’ al 90' di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
MILAN-GENOA 1-1 ASSURDO RIGORE SBAGLIATO AL 99 !!! LIVE POST PARTITA !!! CHE RABBIA!!!!
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Genoa-Milan, De Rossi: “Sono orgoglioso perchè abbiamo fatto la partita che volevamo”
Pagelle Genoa-Milan 1-2: Athekame l’eroe che non ti aspettiChe servisse calma, pazienza, ordine e poca fretta Allegri l'aveva detto prima di Genoa-Milan e infatti la partita rispecchia tutte queste...
IL MILAN NON SBAGLIA? Finisce 2-1 per il Milan a Genoa. I rossoneri passano in vantaggio grazie al rigore concretizzato da Nkunku al 49'. Ci pensa Athekame a raddoppiare all'80'. Una vittoria importantissima per il Diavolo che sale in terza posizione a qu x.com
#Pagelle #GenoaMilan 1-2: #Athekame l’eroe che non ti aspetti - Facebook facebook
Post-Match Thread: Genoa 1-2 AC Milan | Serie A reddit
Genoa-Milan 1-2, gol e highlights: la decidono Nkunku e AthekameGara soffertissima per i rossoneri che dopo un primo tempo giocato sottotono riescono ad avere la meglio sul Genoa 2-1. La squadra di De Rossi domina la prima frazione ma non concretizza. Nella ripres ... sport.sky.it
Milan, una vittoria chiave a Genoa: Nkunku e Athekame avvicinano Allegri alla Champions. A De Rossi non basta VazquezPartita decisiva nella volata Champions per i rossoneri, impegnati al Ferraris contro i rossoblù già salvi: tutti gli aggiornamenti sul match in tempo reale ... corrieredellosport.it