Genoa-Milan Athekame | Non è stata una partita facile ma abbiamo vinto

Zachary Athekame ha commentato al termine di Genoa-Milan, partita valida per la 37ª giornata, dicendo che non è stata una gara semplice, ma alla fine la squadra è riuscita a portare a casa la vittoria. Il giocatore rossonero ha parlato durante l’intervista trasmessa su ‘DAZN’ poco dopo il fischio finale, condividendo alcune considerazioni sulla partita. La sfida si è conclusa con il risultato favorevole per il Milan, che ha ottenuto i tre punti in palio.

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