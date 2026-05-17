Al termine della partita tra Genoa e Milan, valida per la 37ª giornata della Serie A 2025-2026 e disputata allo stadio di Genova, le dichiarazioni dell’allenatore del Milan hanno attirato l’attenzione. L’allenatore ha affermato che anche i membri della società sono soddisfatti dei risultati ottenuti finora. La partita si è conclusa con un risultato che ha influenzato la classifica di fine stagione, mentre le discussioni post-gara si sono concentrate sulle performance delle squadre e sulle scelte tattiche adottate durante l’incontro.

Al termine di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, ha parlato - in conferenza stampa - l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Come è diverso lo stato d'animo rispetto a ieri: "Il futuro va guardato allo stesso modo, perché c'è la partita di domenica: non abbiamo fatto ancora niente. Giusto ci sia entusiasmo, ma 70 punti non bastano. Da martedì dovremmo preparare una partita seria, con molto equilibrio, contro una squadra che sta facendo ottime cose". Sulla squadra con ottima energia oggi: "Abbiamo avuto dei sussulti nelle ultime partite, però facendo tutte partite dove abbiamo concesso gol troppo facili forse per la troppa fretta di vincere la partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Genoa-Milan, Allegri sicuro: “Anche in società tutti contenti”

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Match Thread: Genoa vs AC Milan | Serie A | 17 May 10:00 UTC reddit

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