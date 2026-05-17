Genova, 17 maggio 2026 – Dopo un pareggio contro la Juventus e due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Atalanta, il match tra Genoa e Milan si è concluso con la vittoria dei rossoneri per 2-1. Nkunku ha segnato il primo gol per la squadra ospite, mentre Athekame ha realizzato il secondo. Il Genoa ha accorciato le distanze grazie a un gol nei minuti finali, ma non è riuscito a rimontare. La partita si è disputata allo stadio della città ligure.

Genova, 17 maggio 2026 – Dopo il pari con la Juventus e le sconfitte con Sassuolo e Atalanta, il Milan ritrova la via della vittoria e lo fa battendo a domicilio il Genoa 2-1 e conquistando tre punti che potrebbero risultare fondamentali per la conquista di un posto in Champions League (ora i rossoneri sono terzi a pari punti con la Roma). Una vittoria conquistata con le unghie e con i denti dalla formazione di Massimiliano Allegri, la quale ha sentito e non poco il peso della posta in palio, giocando in maniera decisamente contratta in un primo tempo meglio interpretato dai rossoblù. A Marassi, la musica è però cambiata a inizio ripresa, con il rigore conquistato e segnato da Nkunku (al 51’), che ha sciolto le briglie dei rossoneri, i quali hanno poi alzato il baricentro e all’81’ hanno raddoppiato con il sinistro vincente di Athekame. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Genoa-Milan 1-2: Nkunku e Athekame regalano tre punti pesantissimi ai rossoneri

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