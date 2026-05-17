Genoa-Milan 1-2 di Serie A | tre punti d’oro! Serve una vittoria per la Champions | PM

Alle ore 12:00 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genoa si svolge la partita di Serie A tra Genoa e Milan. La squadra ospite ha segnato due gol, mentre quella di casa ha realizzato un solo punto. La gara rappresenta un’occasione importante per il Milan, che cerca una vittoria per mantenere vive le possibilità di qualificarsi alla Champions League. I giocatori sono entrati in campo con le formazioni ufficiali, mentre le squadre hanno iniziato la sfida sotto una giornata con cielo nuvoloso.

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