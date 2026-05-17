Genoa-Milan 1-2 di Serie A | tre punti d’oro! Serve una vittoria per la Champions | PM

Da pianetamilan.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 12:00 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genoa si svolge la partita di Serie A tra Genoa e Milan. La squadra ospite ha segnato due gol, mentre quella di casa ha realizzato un solo punto. La gara rappresenta un’occasione importante per il Milan, che cerca una vittoria per mantenere vive le possibilità di qualificarsi alla Champions League. I giocatori sono entrati in campo con le formazioni ufficiali, mentre le squadre hanno iniziato la sfida sotto una giornata con cielo nuvoloso.

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Che fatica! Il Milan riesce a fare il proprio compito: dopo una partita durata 100 minuti, i rossoneri riescono a vincere 2-1 contro il Genoa. Pessimo primo tempo del Diavolo, che entra nella ripresa con una voglia diversa che viene premiata dai gol di Nkunku (su rigore) e Athekame. Il Grifone crea poco, ma trova una rete con Vasquez. Ultima di campionato contro il Cagliari per il Milan: servono tre punti per la Champions League. Qui i risultati anche delle altre partite: Genoa-Milan 1-2, Pisa-Napoli 0-3, Como-Parma 1-0, Roma-Lazio 2-0, Juventus-Fiorentina 0-2. Al momento Milan e Roma in Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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