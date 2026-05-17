Genoa-Milan 1-2 di Serie A in diretta | 10? di recupero | PM Live

Alle ore 12:00 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova si svolge il match tra Genoa e Milan, valido per la Serie A. La partita prevede 10 minuti di recupero e si gioca in un clima di attesa tra i tifosi delle due squadre. La sfida segue un calendario regolare e sarà trasmessa in diretta, con attenzione rivolta agli sviluppi sul campo e alle azioni che si susseguono durante i novanta minuti di gioco.

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