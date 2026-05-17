Genoa-Milan 1-2 di Serie A in diretta | 10? di recupero | PM Live
Alle ore 12:00 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova si svolge il match tra Genoa e Milan, valido per la Serie A. La partita prevede 10 minuti di recupero e si gioca in un clima di attesa tra i tifosi delle due squadre. La sfida segue un calendario regolare e sarà trasmessa in diretta, con attenzione rivolta agli sviluppi sul campo e alle azioni che si susseguono durante i novanta minuti di gioco.
Batti e ribatti nell'aera di Maignan, alla fine è Vasquez a trovare il guizzo giusto. 1-2. Palla indietro sbagliata di Jashari. Ekthator si trova solo contro Maignan che chiude la porta. Ottima giocata di Fullkrug che tiene palla. Pulisic la mette fuori area. Arriva Athekame che tira forte e preciso dal limite dell'area. 2-0 del Milan! Milan bassissimo in difesa del risultato: cross del Genoa che passa. Athekame lascia passare Vitinha che tocca male il pallone a un passo da Maignan. Che rischio. Annullato il gol della Juventus, che resta sotto contro la Fiorentina. Contropiede gestito bene, ma cross al centro di Athekame troppo forte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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