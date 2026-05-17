Genoa-Milan 1-2 | congedo amaro per i rossoblu

Nel match disputato al Ferraris, il Genoa ha affrontato il Milan in un incontro conclusivo della stagione. I rossoblù hanno cercato di offrire una buona prestazione davanti ai propri tifosi, mentre i rossoneri erano impegnati nella corsa alla qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con un risultato di 2-1 a favore del Milan. Gli ospiti hanno segnato due gol, mentre il Genoa ha trovato il gol della bandiera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Pranzo di gala al Ferraris, il Genoa vuole congedarsi dai propri tifosi con una prestazione importante al cospetto di un Milan in piena corsa Champions. Pubblico delle grande occasioni e scelte di De Rossi quasi obbligate perchè non c'è Ostigard e allora il tecnico rossoblù si inventa una linea a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AC Milan vs Genoa Serie A 2026 Match PES 21 Simulation Sullo stesso argomento Genoa-Milan: congedo d'autore a Marassi, l'ultimo 11 casalingo stagionale di De RossiE' stata lunga la marcia di avvicinamento all'ultima stagionale in casa del Genoa col caos legato all'orario della partita che quasi ha spostato... Genoa-Milan, per Allegri vietato sbagliare. I rossoblù sono in crescita«Genova per noi» è l’ultima chance per andare in Champions: Massimiliano Allegri si fa un po’ Paolo Conte in vista della trasferta di Marassi, con... IL MILAN NON SBAGLIA? Finisce 2-1 per il Milan a Genoa. I rossoneri passano in vantaggio grazie al rigore concretizzato da Nkunku al 49'. Ci pensa Athekame a raddoppiare all'80'. Una vittoria importantissima per il Diavolo che sale in terza posizione a qu x.com The Lega Serie A and the Prefecture of Rome have reached an agreement: the Roma-Lazio derby, Genoa-Milan, and al the other matches of the teams involved in the Champions League race willl be played on Sunday at 12:00. reddit Genoa-Milan 1-2, gol e highlights: la decidono Nkunku e AthekameGara soffertissima per i rossoneri che dopo un primo tempo giocato sottotono riescono ad avere la meglio sul Genoa 2-1. La squadra di De Rossi domina la prima frazione ma non concretizza. Nella ripres ... sport.sky.it Genoa-Milan 1-2, le pagelle: Nkunku scaltro (7), Rabiot voglioso (7). Gimenez fantasma (5)A Marassi, finisce 1-2 tra Genoa e Milan, sfida della penultima giornata di Serie A. Milan che al 51' trova il vantaggio con Nkunku su calcio di rigore, il bis all'81 con ... leggo.it