Nella partita tra Genoa e Milan valida per la 37ª giornata della Serie A 2025-2026, il Milan ha vinto 2-1. Nkunku ha segnato uno dei due gol per i rossoneri, mentre Athekame ha messo a segno l’altro. La partita si è conclusa nel recupero del secondo tempo. Con questa vittoria, il Milan si avvicina alla qualificazione in Champions League. La squadra di casa ha trovato il gol della bandiera nel finale di gara.

È terminata da pochi minuti Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Ferraris' di Genova. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i secondi 45' di gioco tra i rossoblu di Daniele De Rossi e i rossoneri di Massimiliano Allegri. Dopo che il primo tempo si era concluso 0-0, la ripresa si apre con Christopher Nkunku che - approfittando di un retro-passaggio errato di Alex Amorim - se ne va in velocità in area di rigore e viene steso dal portiere Justin Bijlow. Penalty per il Milan e ammonizione per il portiere del Genoa. Dal dischetto, al 50', va Nkunku: pallone a sinistra, portiere a destra e Diavolo in vantaggio! La partita, poi, resta sospesa per qualche minuto, circa cinque. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Genoa-Milan 1-2 (90?): Nkunku e Athekame in rete, Champions League più vicina

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