Alle ore 12:00, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genoa, si disputa la partita tra Genoa e Milan, valida per la Serie A. Il primo tempo si conclude senza reti, con entrambe le squadre impegnate in un gioco più difensivo che offensivo. Durante la prima frazione, nessuna delle due ha realizzato conclusioni significative verso la porta avversaria. La partita prosegue con un punteggio di 0-0, senza interventi arbitrali o episodi di rilievo segnalati fino a questo momento.

Trionfa la paura nei primi 45 minuti di gioco: il Milan si difende basso e riparte male. Una sola occasione su calcio d'angolo e poco altro. Serve un secondo tempo diverso. Angolo per i rossoneri: cross al centro. Fofana di testa sul primo palo. Parata di Bijlow. Primo tiro in porta per i rossoneri. Segnali da Jashari: il Milan fatica a creare, ma almeno lo svizzero ci mette grinta nei contrasti e nella voglia. Non cambia il copione della partita: pallino del gioco in mano del Genoa con il Milan che aspetta molto basso. Azione ben costruita dal Milan sulla sinistra: uno due tra Nkunku e Rabiot. Palla a Jashari che mette un bel cross al centro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Genoa-Milan 0-0 di Serie A in diretta: vince la paura nel primo tempo | PM Live

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