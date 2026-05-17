Genoa-Milan 0-0 di Serie A in diretta | inizia la ripresa | PM Live
Alle ore 12:00, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genoa, si disputa la partita tra Genoa e Milan, valida per la Serie A. La prima frazione si è conclusa con il risultato di 0-0, senza reti segnate. Entrambe le squadre sono rientrate in campo per la ripresa, mentre i tifosi aspettano di vedere se ci saranno cambiamenti nel punteggio. La partita si svolge in una giornata di sole, con alcune occasioni da entrambe le parti.
Fumogeni e monetine in campo lanciate in campo dai tifosi del Genoa. Gioco al momento fermo. Sul dischetto va Nkunku. Il francese non sbaglia! Rossoneri in vantaggio. Rigore per il Milan: regalo di Amorim con un retropassaggio orrendo al portiere. Nkunku anticipa e viene steso in area da Bijlow. Rigore netto. Milan al momento fuori dalla Champions League con la vittoria della Roma sulla Lazio. Nel primo tempo 4 tiri del Genoa contro 1 dei rossoneri. Più del 60% di possesso palla per i Grifoni. Trionfa la paura nei primi 45 minuti di gioco: il Milan si difende basso e riparte male. Una sola occasione su calcio d'angolo e poco altro. Serve un secondo tempo diverso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Match Thread: Genoa vs AC Milan | Serie A | 17 May 10:00 UTC reddit
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