Genoa-Milan 0-0 di Serie A in diretta | inizia la ripresa | PM Live

Alle ore 12:00, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genoa, si disputa la partita tra Genoa e Milan, valida per la Serie A. La prima frazione si è conclusa con il risultato di 0-0, senza reti segnate. Entrambe le squadre sono rientrate in campo per la ripresa, mentre i tifosi aspettano di vedere se ci saranno cambiamenti nel punteggio. La partita si svolge in una giornata di sole, con alcune occasioni da entrambe le parti.

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