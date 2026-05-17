Al termine del primo tempo di Genoa-Milan, partita della 37ª giornata di Serie A, il punteggio è di 0-0. La gara si sta giocando allo stadio di casa della squadra ospite, con il Milan che, al momento, si trova fuori dalla zona Champions League in classifica. Nessuna delle due formazioni ha ancora segnato, e la partita prosegue con le due squadre impegnate a cercare un gol che possa cambiare lo scenario della classifica.

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Genoa-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Ferraris' di Genova. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i rossoblu di Daniele De Rossi e i rossoneri di Massimiliano Allegri. Nonostante il grande caldo, la partita inizia con buoni ritmi: il Genoa fa la partita; il Milan - come suo solito - difende con il blocco basso, lascia palleggiare gli avversari e tenta di ribaltare l'azione come può. La prima chance, per il 'Grifone', arriva all'8': punizione di Ruslan Malinovskyi, il pallone schizza in area di rigore e trova Vitinha da solo nell'area rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Genoa-Milan 0-0 (45?): al momento i rossoneri sarebbero fuori dalla Champions League

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