Gemellaggio musicale tra le scuole di Lanciano e Alvignano | concerto finale alla Fiera

Lunedì 18 e martedì 19 maggio si sono svolti i concerti finali del gemellaggio musicale tra le scuole di Alvignano, in provincia di Caserta, e l’istituto “Mario Bosco” di Lanciano. L’evento ha coinvolto le realtà orchestrali di entrambi gli istituti e si è tenuto presso la Fiera. Le esibizioni hanno visto la partecipazione di studenti e insegnanti, con l’obiettivo di promuovere lo scambio culturale attraverso la musica. Le due realtà hanno condiviso momenti di esibizione e collaborazione durante le giornate di incontri.

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Nei giorni di lunedì 18 e martedì 19 maggio è di scena il gemellaggio musicale tra le realtà orchestrali degli istituti comprensivi di Alvignano (Caserta) e “Mario Bosco” di Lanciano. L'iniziativa - partita nel lontano 2017, interrotta dalla pandemia da Covid e ripresa nel 2022 - nasce dalla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gemellaggio "musicale" tra gli istituti comprensivi Zanon di Treviso e Giuliano di LatinaLo scorso week end un gruppo di alunni dell’Indirizzo Musicale dell’istituto comprensivo “Sante Zanon”, di Fonte in provincia di Treviso, è arrivato... Gemellaggio tra scuole con la musicaTODI – Il suono di un violino, il respiro condiviso di un coro, il ritmo che nasce da strumenti diversi ma si fonde in un’unica armonia: è così che... Gemellaggio tra scuole con la musicaTODI – Il suono di un violino, il respiro condiviso di un coro, il ritmo che nasce da strumenti diversi ma si fonde in un’unica armonia: è così che la musica supera ogni distanza. Ed è con questo ... lanazione.it Gemellaggio tra le Associazioni carabinieri. Nasce una task force con 400 volontariUn gemellaggio storico quello siglato domenica alla palestra Diaz di Porto Recanati, tra la locale sezione dell’Associazione nazionale carabinieri e le consorelle di Potenza Picena, Recanati e ... ilrestodelcarlino.it