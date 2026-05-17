Gaza le destre e Garlasco È un Salone da manicomio

Il Salone del libro ha aperto i battenti con un avvio che sembrava poco vivace e un po’ contracto, con un’atmosfera che non ha ancora mostrato tutta la sua energia. Le tematiche scelte e gli eventi in programma sono stati presentati senza grande entusiasmo, lasciando trasparire una certa rigidità nell’approccio. La manifestazione, che si svolge in un contesto complesso e variegato, si sta sviluppando in modo che rispecchia un inizio più timido rispetto alle edizioni passate.

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