Gaza le destre e Garlasco È un Salone da manicomio
Il Salone del libro ha aperto i battenti con un avvio che sembrava poco vivace e un po’ contracto, con un’atmosfera che non ha ancora mostrato tutta la sua energia. Le tematiche scelte e gli eventi in programma sono stati presentati senza grande entusiasmo, lasciando trasparire una certa rigidità nell’approccio. La manifestazione, che si svolge in un contesto complesso e variegato, si sta sviluppando in modo che rispecchia un inizio più timido rispetto alle edizioni passate.
Era partito quasi in sordina, questo Salone del libro. Un’edizione che sembrava un po’ ingessata. Un po’ felpata. Ma poi, finalmente, è arrivata la svolta. Perché a Torino sono sbarcati tutti i guru del progressismo nostrano, i compagni pensanti, e come di consueto ci hanno regalato perle non da poco. I temi trattati? Sempre i soliti: Gaza e le destre. Le destre e Gaza. A volte mischiandoli tra loro nel consueto indigeribile frullato militante. Da Roberto Saviano a Massimo Giannini, da Tomaso Montanari a Zerocalcare, i big c’erano praticamente tutti. Ma il premio perla dichiarazione più surreale spetta a Pablo Trincia, giornalista, scrittore e volto tv. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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