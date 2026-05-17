Gastronomika | tra masterclass e talk parte il festival del gusto

È iniziato il festival del gusto con una serie di eventi dedicati alla gastronomia, tra masterclass e talk di esperti del settore. Durante le sessioni, i partecipanti hanno potuto assistere a dimostrazioni di tecniche culinarie avanzate e ascoltare approfondimenti sulle nuove tendenze alimentari. Le discussioni si sono concentrate su come le abitudini di consumo possano evolversi in futuro e su quali metodi innovativi vengono adottati dai professionisti per migliorare la preparazione dei piatti.

? Punti chiave Come cambieranno le abitudini alimentari dopo i talk degli esperti?. Quali tecniche avanzate insegneranno i professionisti nelle masterclass?. Chi sono gli esperti che guideranno il dibattito sulla trasparenza alimentare?. Perché questo festival punta a unire consumatori e addetti ai lavori?.? In Breve Apertura domenica 17 maggio 2026 con sessioni mattutine e momenti conviviali.. Gaia Menchicchi documenta visivamente l'avvio delle attività e i passaggi della giornata.. Programma alterna talk sulle tendenze di mercato a masterclass tecniche specialistiche.. L'evento mira a unire professionisti e consumatori per elevare la cultura alimentare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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