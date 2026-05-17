Il tecnico della squadra giallorossa ha commentato il risultato del derby, evidenziando che la Juventus ha perso in casa, situazione che speravano potesse favorire la loro corsa in Champions League. Ha aggiunto che la partita contro il Verona sarà complicata, anche se il successo nel derby rappresenta un passo importante. Ha inoltre risposto alle critiche sulla condizione della Lazio, definendola un alibi e sottolineando che la differenza di riposo tra le squadre non cambia le valutazioni sulla loro prestazione.

La Roma vince (ancora) il derby, ma soprattutto supera la Juventus e si piazza comoda in Champions in attesa dell’ultimo turno col Verona. Gian Piero Gasperini si gode la festa che l’ha visto coinvolto a fine partita anche sotto la curva Sud. “Ora è il destino è nelle nostre mani, non dobbiamo più sperare negli altri. Ha perso la Juventus in casa, ce lo auguravamo, ma non ce lo aspettavamo - esordisce il tecnico -. A Verona sarà dura, ma ora siamo felici per aver vinto il derby. Ora abbiamo una settimana per prepararla e se dovessimo arrivare in Champions potremmo dire di aver fatto una stagione oltre le aspettative. Sono venuto via da Bergamo per vincere qui a Roma, mi sono dato tre anni di tempo e rimane quello il mio obiettivo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasperini: "Speravamo nel ko della Juve, ora per la Champions dipende da noi. Lazio meno riposata? Alibi"

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