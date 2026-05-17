Gasperini | Corsa Champions? La penso come Allegri mancano ancora 90 minuti Bravo Max

Gian Piero Gasperini, allenatore della squadra di casa, ha commentato la corsa alla qualificazione in Champions League, affermando che la situazione si decide negli ultimi 90 minuti di gioco. Ha dichiarato di condividere il pensiero dell’allenatore avversario, sottolineando che ancora tutto è possibile e che bisogna aspettare l’esito finale della partita. Dopo la vittoria ottenuta in questa gara, ha elogiato il collega per il risultato e ha espresso fiducia nella prestazione della sua squadra per il prossimo incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nel pomeriggio sono andate in scena, in contemporanea, quattro gare decisive per la corsa Champions. Il Milan si è imposto sul Genoa per 2-1, avvicinando ulteriormente il quarto posto, che ora è a solo una vittoria di distanza. Sugli altri campi, invece, la Roma ha battuto la Lazio nel derby e il Como ha vinto di misura contro il Parma. L'unica squadra ad aver commesso un passo falso è stata la Juventus, che è stata sconfitta dalla Fiorentina (0-2) tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Alla vigilia della 38ª giornata di Serie A, la classifica recita: 3° Milan (70 punti), 4° Roma (70), 5° Como (68), 6° Juventus (68). Al termine della stracittadina contro la Lazio, Gian Piero Gasperini si è presentato ai microfoni di 'DAZN' per commentare la gara a pochi minuti dal triplice fischio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gasperini: “Corsa Champions? La penso come Allegri, mancano ancora 90 minuti. Bravo Max” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PARMA ROMA 2-3 GASPERINI POVERACCI, LI CAPISCO , PENSAVANO DI AVER GIA' VINTO! Sullo stesso argomento Leggi anche: Allegri: “Gimenez non ci sarà. Scudetto? Dico che per la Champions mancano ancora …” Milan, Allegri dopo il pareggio contro la Juventus: “Champions, mancano ancora due vittorie”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a ‘TeleLombardia’ al termine di Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A... Ho la sensazione che dopo il gol di Gatti fosse rimasta una sola persona a credere di poter essere ancora protagonisti in questa corsa Champions: Gian Piero Gasperini. Ha continuato a martellare e a credere che fosse possibile, ora il destino è nelle nostre m x.com Roma fa un grande recupero proprio alla fine per mantenere viva la loro corsa alla Champions League. Dramma finale! reddit Corsa Champions, la sconfitta della Juve cambia tutto: ecco le combinazioni possibili a una giornata alla fineNapoli aritmeticamente qualificato, mentre restano da assegnare il terzo e il quarto posto: tutto in 90 minuti, Juve attualmente fuori. Milan terzo, Roma quarta, Como quinto ... corrieredellosport.it PAGELLE E TABELLINO Roma-Lazio 2-0: Mancini regala lo sprint Champions a GasperiniLe valutazioni dei giallorossi e dei biancocelesti al termine della stracittadina disputata allo stadio Olimpico ... calciomercato.it