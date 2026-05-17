Gasperini | Corsa Champions? La penso come Allegri mancano ancora 90 minuti Bravo Max

Da pianetamilan.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gian Piero Gasperini, allenatore della squadra di casa, ha commentato la corsa alla qualificazione in Champions League, affermando che la situazione si decide negli ultimi 90 minuti di gioco. Ha dichiarato di condividere il pensiero dell’allenatore avversario, sottolineando che ancora tutto è possibile e che bisogna aspettare l’esito finale della partita. Dopo la vittoria ottenuta in questa gara, ha elogiato il collega per il risultato e ha espresso fiducia nella prestazione della sua squadra per il prossimo incontro.

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Nel pomeriggio sono andate in scena, in contemporanea, quattro gare decisive per la corsa Champions. Il Milan si è imposto sul Genoa per 2-1, avvicinando ulteriormente il quarto posto, che ora è a solo una vittoria di distanza. Sugli altri campi, invece, la Roma ha battuto la Lazio nel derby e il Como ha vinto di misura contro il Parma. L'unica squadra ad aver commesso un passo falso è stata la Juventus, che è stata sconfitta dalla Fiorentina (0-2) tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Alla vigilia della 38ª giornata di Serie A, la classifica recita: 3° Milan (70 punti), 4° Roma (70), 5° Como (68), 6° Juventus (68). Al termine della stracittadina contro la Lazio, Gian Piero Gasperini si è presentato ai microfoni di 'DAZN' per commentare la gara a pochi minuti dal triplice fischio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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