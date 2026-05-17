Un consulente ha spiegato che l’utilizzo del DNA ha portato alla riapertura di un’indagine, anche se ha precisato che i risultati non erano sufficienti per determinare l’arresto di qualcuno. Ha aggiunto che il DNA analizzato era parziale e presenta dei limiti, come evidenziato da un’esperta genetista in una perizia successiva. Nonostante ciò, i pubblici ministeri hanno approfondito ulteriormente le indagini, andando oltre le conclusioni iniziali basate sui dati genetici.

AGI - "Con quel Dna abbiamo fatto riaprire l'indagine ma sapevo che con quel Dna non si sarebbe messo in galera nessuno perché è parziale e ha tutti i limiti che la genetista Denise Albani ha poi sottolineato nella sua perizia. Ora con la discovery e la conoscenza di tutte le carte vediamo un quadro investigativo molto ampio e anche inquietante in cui le prove tecniche hanno un ruolo rafforzativo". Il genetista toscano Ugo Ricci è all'origine dell'inchiesta sul delitto di Garlasco assieme all'esperto tedesco Lutz Roewer col quale ha firmato la consulenza della difesa di Alberto Stasi che ha individuato il dna compatibile col ramo paterno di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Garlasco, parla il consulente: "Con dna riaprimmo il caso, ora i pm sono andati molto oltre"

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