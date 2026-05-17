A Garlasco, nel Pavesese, si torna a parlare di un caso di omicidio che risale a molti anni fa, con nuovi dettagli emergenti. La bicicletta nera, che aveva fatto parte delle indagini, risulta essere scomparsa dall'inchiesta, mentre un appunto del padre della vittima suggerisce che una delle persone coinvolte fosse a piedi durante i fatti. Recentemente, anche la nonna ha fornito una ricostruzione diversa rispetto alle versioni precedenti, portando alla luce elementi inediti sulla vicenda.

Garlasco (Pavia), 17 maggio 2026 – Dov'è andata a finire, che sorte ha avuto l'ormai quasi iconica bicicletta nera da donna che la vicina Franca Bermani scorse appoggiata al muro della casa dei Poggi la mattina del 13 agosto 2007, mentre Chiara veniva trucidata o lo sarebbe stata di lì a poco? Sparita un'ora dopo l'avvistamento, è uscita anche dai radar investigativi. Andrea Sempio, dalla prima inchiesta alla pista corruzione: i due fronti dell’indagato nel delitto di Garlasco La ex di Andrea Sempio: "Non è mai stato violento" (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) L’appunto di Giuseppe Sempio nella rubrica Pigna: “Mio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco, la bici nera sparita dall’inchiesta. L’appunto di papà Sempio: “Andrea era a piedi”. Il delitto, poi da nonna: la nuova ricostruzione

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Leggeteli i sette pilastri di pagina 111.. A me sembrano del tutto infondati. Tre su sette riguardano una bici nera degli Stasi che per la Bermani NON è quella da lei vista e lo scambio di pedali, matematicamente escluso dalla perizia. #garlasco #stasilibero #st x.com

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