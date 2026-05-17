A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il caso torna a occupare le pagine dei quotidiani italiani. La Procura di Pavia ha avviato una nuova inchiesta che si concentra sull’analisi del DNA di Sempio, elemento centrale nelle indagini recenti. La scoperta di nuovi dettagli ha portato a rivedere alcune delle ipotesi precedenti, creando un aggiornamento su una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni. La vicenda resta sotto i riflettori, con nuove indagini in corso.

Il caso del delitto di Garlasco rimane al cento della cronaca italiana. A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la nuova inchiesta della Procura di Pavia sta riscrivendo scenari che sembravano ormai definitivi. Al centro degli accertamenti c’è il Dna attribuito ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e oggi unico indagato nella nuova fase investigativa. Secondo i magistrati, quella traccia biologica non sarebbe frutto di una contaminazione casuale, ma sarebbe stata lasciata durante l’aggressione costata la vita alla giovane. Una convinzione che sta scuotendo nuovamente uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Garlasco, il DNA di Sempio è l’elemento centrale

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GARLASCO, Carmelo Schininà ULTIM'ORA su Andrea Sempio - garlasco delitto ultime notizie

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