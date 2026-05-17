Negli ultimi tempi si osserva un allontanamento crescente tra i paesi del Sud Globale e i modelli proposti dagli Stati Uniti, Cina e Russia. La competizione tra l’amministrazione americana e quella cinese si riflette nelle alleanze internazionali, creando tensioni e sfide per le relazioni diplomatiche. In particolare, l’Africa sembra mostrare un rifiuto verso le strategie di Washington e Pechino, preferendo percorsi indipendenti e nuove alleanze. Questa situazione evidenzia i cambiamenti nelle dinamiche geopolitiche globali.

? Punti chiave Come influisce il gioco di specchi tra Trump e Xi sulle alleanze?. Perché i modelli di Washington e Pechino non attraggono più l'Africa?. Chi guiderà il mondo se il Sud Globale rimarrà neutrale?. Cosa accadrà all'ordine mondiale se le superpotenze perderanno ogni influenza?.? In Breve Relazione ambigua tra Xi Jinping e Donald Trump tra cooperazione forzata e riluttanza.. Modelli di Washington, Pechino e Mosca perdono attrattiva in Asia, Africa e America Latina.. Vuoto di leadership globale tra democrazia occidentale e regimi autoritari.. Ricerca di modelli alternativi per evitare la frammentazione tra i blocchi contrapposti.. Il vertice tra Xi Jinping e Donald Trump evidenzia una dinamica di cooperazione forzata e ambiguità costante tra le due superpotenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - G2 in crisi: il Sud Globale rifiuta i modelli di USA, Cina e Russia

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