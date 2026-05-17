Furti spaccate ed estorsione | arrestato un 21enne in Bassa Valle

All’alba di oggi, domenica 17 maggio, le forze dell’ordine hanno arrestato un giovane di 21 anni a Berbenno di Valtellina. Il ragazzo, residente nella Bassa Valle, è ritenuto responsabile di numerosi reati commessi nel corso dell’ultimo anno, tra cui furti, spaccate e estorsioni, con zone di azione che si estendevano tra Morbegno e i paesi vicini. La vicenda si inserisce in un contesto di attività investigativa volta a far luce sulle ripetute azioni criminali nella zona.

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È stato fermato all’alba di oggi, domenica 17 maggio, a Berbenno di Valtellina, un ventunenne domiciliato in Bassa Valle ritenuto responsabile di una lunga serie di reati commessi nell’ultimo anno tra Morbegno e i paesi limitrofi. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della Stazione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bassa Valle, fermato il 21enne dei furti con sassi nei negozi? Domande chiave Come faceva il giovane a sfuggire alla sorveglianza speciale da novembre? Quale metodo usava per colpire i negozi senza farsi... Carabinieri fermano 21enne: furti, estorsioni e violenze in bassa ValtellinaNella mattinata di domenica 17 maggio 2026, i Carabinieri della Stazione di Morbegno, coadiuvati dalla Sezione Radiomobile della Compagnia di Sondrio, hanno eseguito il fermo di un ventunenne resident ... intornotirano.it Morbegno, furti e spaccate in serie nei locali: fermato un 21enneSarebbe lui l’autore dei colpi-fotocopia che nelle ultime settimane si sono susseguiti in negozi e ristoranti della bassa valle ... ilgiorno.it