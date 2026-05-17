Fuoco e fumo denso e scuro nella zona industriale

Oggi, domenica 17 maggio, alle 18, si è verificato un incendio nell’area industriale di Fossò, precisamente negli impianti Haiki dedicati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti. Le fiamme hanno prodotto un fumo denso e scuro che si è sollevato dalla zona interessata. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gestire la situazione. Non sono ancora state comunicate eventuali conseguenze o danni specifici.

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