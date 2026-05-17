Fuoco e fumo denso e scuro nella zona industriale
Oggi, domenica 17 maggio, alle 18, si è verificato un incendio nell’area industriale di Fossò, precisamente negli impianti Haiki dedicati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti. Le fiamme hanno prodotto un fumo denso e scuro che si è sollevato dalla zona interessata. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e gestire la situazione. Non sono ancora state comunicate eventuali conseguenze o danni specifici.
Intorno alle 18 di oggi, domenica 17 maggio, è divampato un incendio a Fossò nell'area degli impianti Haiki di trattamento e smaltimento rifiuti, in zona industriale. Vigili del fuoco al lavoro con squadre e mezzi sul posto per domare e mettere in sicurezza. Densa colonna di fumo visibile a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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la Repubblica. . I vigili del fuoco combattono da giorni un vasto incendio di verde e sterpaglie nelle Everglades, mentre gli elicotteri sganciavano acqua sulle fiamme in mezzo a un denso fumo. Il Servizio Forestale della Florida ha dichiarato che l'incendio ha b - Facebook facebook
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