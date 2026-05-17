Funerale blindato a Pago del Vallo di Lauro | lo Stato spezza il rito del potere mafioso

Questa mattina, nel cimitero di un paese della provincia, si è svolta la cerimonia funebre di Salvatore Cava. La funzione si è svolta sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine, che hanno predisposto un cordone di sicurezza attorno al luogo. La presenza delle forze dell’ordine è stata significativa, con numerosi agenti che hanno monitorato l’area per evitare eventuali tensioni o incidenti. La cerimonia si è svolta senza incidenti, in un clima di grande riservatezza.

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