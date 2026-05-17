Frosinone in gialloblù per omaggiAre un sogno avverato

In una giornata di festa, la città si è tinta di giallo e azzurro, con migliaia di tifosi che si sono radunati in piazzale dello Scalo. Tra cori, bandiere e fumogeni, la comunità ha celebrato un momento speciale, caratterizzato da entusiasmo e un senso di appartenenza condiviso. La partecipazione è stata massiccia, creando un’atmosfera carica di emozioni e di unione tra i presenti, che hanno assistito a un evento che rimarrà impresso nella memoria collettiva.

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Una città intera vestita di giallo e azzurro, cori, bandiere, fumogeni e l’abbraccio di migliaia di tifosi in piazzale dello Scalo. Ieri sera Frosinone ha celebrato il ritorno in Serie A del Frosinone Calcio con una festa popolare che ha trasformato il centro cittadino in un grande stadio a cielo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Da Chiusi alle Paralimpiadi. Chiara nello staff medico: "Si è avverato un sogno"Chiara Mancini, giovane fisioterapista originaria di Chiusi, ha realizzato un sogno: far parte dello staff medico delle Paralimpiadi di Milano... IL #FROSINONE TORNA IN #SERIEA La vittoria per 5-0 contro il Mantova è valsa la festa dei gialloblù di Alvini: centrata la matematica promozione nella massima serie #Calcionews24 x.com Frosinone, la Coppa Nexus alzata al cielo davanti a un mare gialloblù: la piazza esplode di gioita per la promozioneBandiere che sventolavano senza sosta, cori, fumogeni e una piazza dello Scalo trasformata in un mare gialloblù. È stato questo il colpo d'occhio straordinario con cui ... ilmessaggero.it Frosinone promosso in Serie A: riscatto obbligatorio per Kone, Cosenza incassa su ZilliLa promozione in Serie A del Frosinone non è soltanto una questione sportiva: il ritorno nella massima serie dei ciociari, conquistato con il successo per 5-0 contro il Mantova, produce effetti ... tuttomercatoweb.com