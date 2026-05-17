Friuli Venezia Giulia Banca 360 Fvg compie 135 anni | oltre 2,7 milioni investiti sul territorio

Banca 360 Fvg ha festeggiato i 135 anni di attività, con oltre 2,7 milioni di euro investiti sul territorio regionale. L’istituto di credito cooperativo, nato nel 2023 dalla fusione tra due banche locali, ha approvato il bilancio 2025, chiuso con un utile netto di 40,8 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente, l’utile è cresciuto del 18,7 per cento. L’azienda ha inoltre continuato a investire sul territorio, rafforzando la propria presenza e le attività locali.

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Banca 360 Fvg celebra i suoi 135 anni di storia approvando un bilancio 2025 da record. L’istituto di credito cooperativo nato nel 2023 dalla fusione tra Friulovest Banca e BancaTer ha chiuso l’esercizio con un utile netto di 40,8 milioni di euro, in crescita del 18,7 per cento rispetto all’anno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Toppano Michele - Banca 360 FVG - Distretto Terra Di Acque del medio Friuli Sullo stesso argomento Banca 360 FVG inaugura la nuova filiale a PorciaÈ stata inaugurata questa mattina la nuova filiale imprese di Porcia di Banca 360 FVG, un passo significativo nel percorso di rafforzamento della... Stagione dello sci da 10 milioni di passaggi in Friuli Venezia GiuliaBini: “Tutti i numeri sono di segno positivo, a riprova di un sistema che funziona. Il Villa Primavera, squadra amatoriale di calcio a 11 che quest’anno ha militato nella Divisione Bronzo della Lega Calcio Friuli Collinare e che vede Radio Gioconda tra i main sponsor, sabato scorso ha conquistato –… #radio #radiostation #radiogioconda # x.com Civibank: torna il dividendo per gli azionisti, nuove aperture in Friuli Venezia GiuliaUDINE - Il 23 maggio sarà il giorno di pagamento dei dividenti per gli azionisti di Civibank: complessivamente 3,2 milioni, risultato di 125,6 milioni di ricavi in costante crescita dal 2020 e un ... ilgazzettino.it