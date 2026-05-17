Francesco Bagnaia | Il podio non me lo sento meritato sono scioccato per l’incidente di Zarco

Nel Gran Premio di Catalogna, Francesco Bagnaia ha concluso la corsa sul podio, ma ha dichiarato di non sentirsi soddisfatto del risultato, affermando di essere scioccato per l’incidente occorso a un altro pilota durante la gara. La sua presenza tra i primi tre è stata influenzata da eventi imprevisti in pista, che hanno avuto un ruolo determinante nel risultato finale. Bagnaia ha espresso sorpresa per quanto accaduto, sottolineando la sua delusione per la situazione.

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Il podio conquistato da Francesco Bagnaia nel Gran Premio di Catalogna racconta solo una parte di quello che è successo a Barcellona. In una domenica segnata da incidenti pesantissimi, bandiere rosse e polemiche sulla gestione della sicurezza, il terzo posto del pilota Ducati è arrivato quasi in secondo piano, travolto da un clima di forte tensione dentro e fuori dalla pista. E lo stesso Bagnaia, a fine gara, ha scelto di non nascondersi, ammettendo con lucidità che il risultato finale sia stato ben più generoso rispetto a quanto mostrato in pista. Il GP si è trasformato in una corsa ad eliminazione già nelle prime fasi, con i terribili incidenti di Alex Marquez e Johann Zarco che hanno costretto la Direzione Gara a interrompere più volte la competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Bagnaia: “Il podio non me lo sento meritato, sono scioccato per l’incidente di Zarco” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento GP Barcellona, il video dell'incidente Zarco-Bagnaia-MariniMotoGp, il secondo brutto incidente del GP Barcellona, quello in curva 1 con coinvolti Bagnaia, Marini e Johann Zarco. Leggi anche: Gp Catalogna: vince Di Giannantonio. Bruttissimo incidente per Marquez, cadono anche Bagnaia, Marini e Zarco BANDIERA A SCACCHI! Alex Marquez vince la Sprint race, battendo per 41 millesimi Pedro Acosta. Completa il podio Fabio Di Giannantonio, davanti a Raul Fernandez. Quinta posizione per Johann Zarco che ha preceduto Francesco Bagnaia, Morbidelli e O x.com MotoGP, il nuovo ordine d’arrivo del GP di Catalogna: le penalità portano Bagnaia sul podio! Sorride anche BezzecchiL'ordine d'arrivo del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona, è stato stravolto da una serie di ... oasport.it Francesco Bagnaia: Il podio non me lo sento meritato, sono scioccato per l’incidente di ZarcoIl podio conquistato da Francesco Bagnaia nel Gran Premio di Catalogna racconta solo una parte di quello che è successo a Barcellona. In una domenica ... oasport.it Se riesco a diventare più veloce, potrei persino battere i team ufficiali Il primo podio di Ai Ogura in MotoGP, le sfide future per il suo ulteriore sviluppo e la possibilità di lottare per il titolo reddit