Francamente | torna live

Dopo aver partecipato al concerto al Primo Maggio di Roma e aver eseguito un'esibizione in solitaria il 14 maggio al Privatclub, l'artista torna a esibirsi dal vivo. La sua presenza si è fatta notare in queste occasioni, suscitando attenzione tra il pubblico presente. La ripresa delle esibizioni dal vivo continua con un nuovo appuntamento, che segna il ritorno sul palco. I fan attendono con interesse ulteriori dettagli sui prossimi concerti e sull'attività in programma.

Dopo aver suonato al Primo Maggio Roma, e dopo un live speciale in solo il 14 maggio al Privatclub a Berlino che è stata la sua città per anni, Francamente arriva a Roma mercoledì 20 maggio a Largo Venue Dopo aver suonato al Primo Maggio Roma, e dopo un live speciale in solo il 14 maggio al Privatclub a Berlino che è stata la sua città per anni, Francamente arriva a Roma mercoledì 20 maggio a Largo Venue: una nuova tappa del tour organizzato da OTR Live, che la vede portare dal vivo il suo primo album BITTE LEBEN, uscito il 17 aprile per Carosello Records. Un concerto in full band che si preannuncia pieno di emozioni e di energia, dove cantare senza freni e ballare liberi e leggeri condividendo, sopra e sotto il palco, un pezzo di quell’avventura intensa e imperdibile che è la vita. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Francamente: Per favore, vivi – il senso di Bitte Leben

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