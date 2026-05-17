Foto d’epoca e memoria | l’incontro tra USA e testimoni della guerra

Recentemente sono emerse fotografie d’epoca che ritraggono momenti di incontro tra soldati americani e testimoni della guerra. Tra le immagini si sono trovate due persone che hanno fornito testimonianze importanti sulla loro esperienza durante il conflitto. In uno scatto si vede un ufficiale tedesco tra i soldati americani, senza dettagli su come sia finito in quella posizione. Le foto, vecchie di diversi decenni, sono state utilizzate per ricostruire alcuni passaggi di quel periodo storico.

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? Domande chiave Chi sono i due testimoni rintracciati grazie alle vecchie foto?. Come ha fatto un ufficiale tedesco a finire tra i soldati americani?. Cosa ha scatenato l'incontro tra i coniugi californiani e gli anziani locali?. Perché il museo sta ora accogliendo i discendenti dei soldati tedeschi?.? In Breve Ricerca del Museo delle storie della Linea Gotica rintraccia Erminia Zappoli e Medardo Pinastri.. Foto d'epoca di Hans Georg guidano i coniugi Miller verso le frazioni di Labante.. Ogni anno l'Appennino accoglie circa cinque famiglie dagli Stati Uniti e dal Brasile.. Il museo ospiterà prossimamente i nipoti di un soldato tedesco per un dialogo universale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foto d’epoca e memoria: l’incontro tra USA e testimoni della guerra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video UFO: NON È CHE L'INIZIO: La seconda tranche di file UAP arriva tra 7 giorni Sullo stesso argomento Memoria storica: il rischio digitale dopo i testimoni della guerra? Domande chiave Come può un video digitale sostituire l'impatto emotivo di un sopravvissuto? Perché la memoria umana fatica a ricordare i fatti... Auto d’epoca nel Friuli: un viaggio tra memoria e solidarietà? Punti chiave Quali tappe del percorso toccano i luoghi simbolo della ricostruzione? Come viene utilizzato il ricavato raccolto durante la... A Neive trattori d’epoca e memoria contadina: il primo raduno richiama appassionati e famiglie [FOTO] x.com Quanto tempo tieni le foto che non hai usato? reddit Con nome e cognome, le famiglie di Barberino Tavarnelle nelle foto d'epoca di Mario ForconiLa passione per la fotografia di Mario Forconi che sceglie ogni giorno, instancabilmente, di raccontare il suo amore per la cultura delle origini, ... gonews.it A Neive trattori d’epoca e memoria contadina: il primo raduno richiama appassionati e famiglie [FOTO]Piazza Garibaldi trasformata in una mostra a cielo aperto tra mezzi storici, sfilata per il paese e il debutto organizzativo della Proloco Vivineive ... targatocn.it