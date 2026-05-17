Formazioni ufficiali Inter Verona | le scelte di Chivu e Sammarco

Da calcionews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore sono state comunicate le formazioni ufficiali di Inter Verona, in vista del match valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. Le scelte di Cristian Chivu e Paolo Sammarco hanno portato alla conferma di alcuni titolari e all'inserimento di nuove soluzioni in campo. La partita si giocherà in giornata e rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di ottenere punti pesanti in questa fase finale della stagione.

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