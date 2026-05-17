Nelle ultime ore sono state comunicate le formazioni ufficiali di Inter Verona, in vista del match valido per la 37ª giornata di Serie A 202526. Le scelte di Cristian Chivu e Paolo Sammarco hanno portato alla conferma di alcuni titolari e all'inserimento di nuove soluzioni in campo. La partita si giocherà in giornata e rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di ottenere punti pesanti in questa fase finale della stagione.

Biglietto di sola andata per Nico Gonzalez, destinazione Madrid: l’Atletico vicino all’intesa finale. Perché la Juventus non lo ha tenuto Bernardo Silva svela: «Cerco una squadra dove poter continuare a competere. Ho un’idea e una preferenza, ma vedremo» Fiorentina in ansia, brutto infortunio al ginocchio per Parisi: esce in barella contro la Juve! Cosa filtra Sarri tuona nel prepartita di Roma Lazio: «Parlo per il bene del nostro sport, ci vogliono meno esperti di politica sportiva e più esperti di calcio!» Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicato Biglietto di sola andata per Nico Gonzalez, destinazione Madrid: l’Atletico vicino all’intesa finale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Inter Verona: le scelte di Chivu e Sammarco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INTER vs HELLAS VERONA in DIRETTA con TELECRONACA | SERIE A LIVE

Sullo stesso argomento

Formazioni ufficiali Juventus Verona: le scelte di Spalletti e SammarcoMercato Milan, è Gabriel Jesus l’ultima idea per l’attacco! Occhio al feeling tra il suo agente e Allegri Carnevali prima di Sassuolo Milan: «Koné?...

Formazioni ufficiali Verona Como: le scelte di Sammarco e FabregasItaliano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo...

INTER-VERONA, FORMAZIONI UFFICIALI INTER (3-5-2): 1 Sommer; 6 De Vrij, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 17 Diouf, 8 Sucic, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 7 x.com

Inter-Verona, le formazioni ufficiali: ampio turnover da parte di Chivu, c'è l'ex GagliardiniLa 37^ giornata di Serie A prosegue con Inter-Verona. Ampio turnover da parte di Chivu, che schiera dal 1' diversi giocatori al passo d'addio come Sommer, Acerbi e Darmian. In avanti sarà Bonny il par ... m.tuttomercatoweb.com

Inter-Verona, le formazioni ufficiali: formazione tutta nuova. Bonny con LautaroLa squadra di Cristian Chivu affronterà il Verona nell'ultima partita a San Siro della stagione, esibendo anche la Coppa Italia ... msn.com

[Discussione Pre-Partita] Lazio vs Inter (Serie A, Giornata 36) reddit