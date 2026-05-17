A Foggia si è verificato un episodio di violenza in piazza che ha coinvolto un pestaggio, suscitando preoccupazione tra commercianti e cittadini. Le imprese locali temono che questa escalation di violenza possa incidere negativamente sui loro ricavi, alimentando un clima di incertezza. Le associazioni di categoria si preparano a chiedere alla sindaca di adottare misure concrete per garantire maggiore sicurezza nelle aree commerciali e ripristinare la tranquillità nella zona.

? Punti chiave Come influirà questo clima di violenza sul fatturato dei negozianti?. Quali misure concrete chiederanno le associazioni alla sindaca di Foggia?. Perché l'aggressione in piazza mette a rischio il commercio locale?. Chi dovrà garantire il presidio delle zone più colpite dalla criminalità?.? In Breve Vincenzo Simeone e Alfonso Carella denunciano rischi per il tessuto produttivo locale.. Confartigianato richiede incontro urgente alla sindaca e agli assessori competenti.. Proposte includono più presidi e videosorveglianza nelle zone commerciali di Foggia.. Salvatore Cotoia coordina il dialogo tra imprese e istituzioni cittadine.. Un ragazzo di 17 anni è stato pestato in Piazza Mercato nel cuore di Foggia, scatenando un allarme che mette in discussione la sicurezza e l’economia della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia, pestaggio in piazza: le imprese temono per l’economia locale

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13 GENNAIO 2025 - FOGGIA, GIUSTIZIA FAI DA TE: UOMO SORPRESO A RUBARE AUTO E PESTATO IN STRADA

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