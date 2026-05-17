Foggia la Torres si salva | ora la C é vicina

Da ilsipontino.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Torres ha ottenuto la salvezza grazie alla vittoria nella gara di ritorno contro il Bra nei playout di Serie C. La squadra ha mantenuto la categoria e ora si avvicina alla conquista della promozione in Serie C. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i sardi, che hanno completato il doppio impegno con un esito favorevole. La permanenza in categoria è quindi assicurata per la squadra, che guarda con ottimismo alle prossime sfide.

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La Torres vince anche la gara di ritorno nei playout di Serie C con il Bra e conquista la permanenza. Con questo risultato il Foggia diventa primo per aventi diritto in caso di rinuncia o di mancata iscrizione di un club nei Pro. Basterà una. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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